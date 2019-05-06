، بتوقيع "فيتش".. المشهد الائتماني التركي "سلبي" و4 صور تشرحه ،

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أبقت وكالة فيتش الدولية على المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى "سلبي".
وذكرت وكالة "فيتش"، في تقريرها، أن التصنيف الائتماني لتركيا والمشهد السلبي يعكسان 4 صور، هي التمويل الخارجي الضعيف، واحتياطي النقد الأجنبي المنخفض، والديون الخارجية المرتفعة، ومعدلات التضخم الكبيرة.
وعلى الصعيد الآخر تراجَعَ احتياطي البنك المركزي التركي خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض رصيد البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي؛ اعتبارًا من السادس والعشرين من أبريل الماضي بنحو 2.28 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل 73.28 مليار دولار.
واعتبارًا من 28 أبريل، ارتفع احتياطي الذهب بنحو 51 مليون دولار ليسجل 20.43 مليار دولار؛ بينما تَرَاجَعَ إجمالي رصيد البنك بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، شهد العام الماضي انهيارًا في قيمة العملة التركية، ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، وأدى لارتفاع نسبة التضخم؛ مما أدى لزيادة أسعار جميع السلع في البلاد.
ولم تنجح الحكومة في معالجة أزمة التضخم برغم حزم الإصلاح الاقتصادي المتتالية، التي طرح آخرها الشهر الماضي.
بتوقيع "فيتش".. المشهد الائتماني التركي "سلبي" و4 صور تشرحهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
أبقت وكالة فيتش الدولية على المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى "سلبي".
وذكرت وكالة "فيتش"، في تقريرها، أن التصنيف الائتماني لتركيا والمشهد السلبي يعكسان 4 صور، هي التمويل الخارجي الضعيف، واحتياطي النقد الأجنبي المنخفض، والديون الخارجية المرتفعة، ومعدلات التضخم الكبيرة.
وعلى الصعيد الآخر تراجَعَ احتياطي البنك المركزي التركي خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض رصيد البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي؛ اعتبارًا من السادس والعشرين من أبريل الماضي بنحو 2.28 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل 73.28 مليار دولار.
واعتبارًا من 28 أبريل، ارتفع احتياطي الذهب بنحو 51 مليون دولار ليسجل 20.43 مليار دولار؛ بينما تَرَاجَعَ إجمالي رصيد البنك بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، شهد العام الماضي انهيارًا في قيمة العملة التركية، ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، وأدى لارتفاع نسبة التضخم؛ مما أدى لزيادة أسعار جميع السلع في البلاد.
ولم تنجح الحكومة في معالجة أزمة التضخم برغم حزم الإصلاح الاقتصادي المتتالية، التي طرح آخرها الشهر الماضي.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:26 AM
حِزَم الإصلاحات الاقتصادية لم تنجح بها الحكومة في معالجة الأزمة
أبقت وكالة فيتش الدولية على المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى "سلبي".
وذكرت وكالة "فيتش"، في تقريرها، أن التصنيف الائتماني لتركيا والمشهد السلبي يعكسان 4 صور، هي التمويل الخارجي الضعيف، واحتياطي النقد الأجنبي المنخفض، والديون الخارجية المرتفعة، ومعدلات التضخم الكبيرة.
وعلى الصعيد الآخر تراجَعَ احتياطي البنك المركزي التركي خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض رصيد البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي؛ اعتبارًا من السادس والعشرين من أبريل الماضي بنحو 2.28 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل 73.28 مليار دولار.
واعتبارًا من 28 أبريل، ارتفع احتياطي الذهب بنحو 51 مليون دولار ليسجل 20.43 مليار دولار؛ بينما تَرَاجَعَ إجمالي رصيد البنك بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، شهد العام الماضي انهيارًا في قيمة العملة التركية، ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، وأدى لارتفاع نسبة التضخم؛ مما أدى لزيادة أسعار جميع السلع في البلاد.
ولم تنجح الحكومة في معالجة أزمة التضخم برغم حزم الإصلاح الاقتصادي المتتالية، التي طرح آخرها الشهر الماضي.
، بتوقيع "فيتش".. المشهد الائتماني التركي "سلبي" و4 صور تشرحه ،
المصدر : الخليج 365
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