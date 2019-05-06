، تنبيهات الأرصاد تبشّر بيوم ماطر في العاصمة والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار بمنطقة نجران

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين غرة رمضان المبارك، عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

ففي الرياض ونجران، نبهت الأرصاد لوجود حالة من النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من الرؤية الأفقية، تشمل في الرياض محافظات وادي الدواسر والسليل وعفيف والأفلاج والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء.

وتشمل الحالة في نجران كلًّا من: (شرورة، ونجران، والأجزاء المجاورة)، وتبدأ في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي مع الثامنة مساء.

وخصّت الأرصاد منطقة الرياض بتنبيه آخر عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظات: (الرياض، والدوادمي، والخرج، والمزاحمية، وحريملاء، وشقر، والأجزاء المجاورة لها).

وتبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساء.

وفي المنطقة الشرقية، نبهت الهيئة لحالة من استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

تشمل الحالة كلًّا من: (النعيرية، والزغين، والقليب)، وتمتد إلى الجبيل والدمام والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ في التاسعة والربع صباحًا، وتنتهي مع الثانية عشرة ظهرًا.