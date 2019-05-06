عروض كارفور الادرن و مصر والسعودية

قدمت عروض كارفور مع دخول شهر رمضان المبارك أقوى العروض التي إحتوت على عدد كبير من الأصناف التي تُلبّي العديد من إحتياجات الأسرة في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وتأتي هَذه العروض مع بداية شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركات، وتشتمل هذه العروض على العديد من الأصنَاف مثل المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث والعديد من مُستلزمات المنزل والأسرة التي تُلبّي كافّة إحتياجات أفراد الأسرة.

كما وتأتِي هذه العروض بتخفيضات كبيرة تتفاوت في نِسبها على حسب نوع السلعة، كما وتمّ تخصيص العديد من عروض كارفور رمضان 2019 لتتناسب مع مستوى دخل الأسر المتوسطة، كما ويوجد الكثير من التسهيلات والتخفيضات التي ستتعرفون عليها من خلال ما سنستعرضه من العروض المطروحة من قبل كارفور.

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