

نجران 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

بدأ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم ،تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا لعام.

وتهدف الخطة إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة بالطرقات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ،من خلال 15 مركزاً إسعافية ، تحوي أكثر من 81 فرقة إسعافية،متقدمة التجهيز آلياً وفنياً ،منها 4 فرق للعنايات الطبية و ٦ قيادة ميدانية و ٨ سيارات إسعاف إسنادي لتقديم الخدمات المساندة.

وتضم غرفة عمليات منطقة نجران ما يقارب 26 فرداً يعملون ضمن منظومة تقنية تابعة للهيئة لتلقي البلاغات عن طريق الاتصال على 997،ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة .

// انتهى //

11:43ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر بنجران يبدأ خطته التشغيلية لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.