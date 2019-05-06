السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تختتم برنامج "الصحة والسلامة المهنية"



المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

اختتمت وكالة الرئاسة العام لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطوير الموارد البشرية بالتعاون والتنسيق مع إدارة السلامة والإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي أمس, برنامج "الصحة والسلامة المهنية".

وهدف البرنامج الذي استهدف منسوبي الوكالة إلى توفير وسيلة لتقييم وتحسين الأداء في مجال الوقاية من الحوادث في مكان العمل, وحماية العاملين من مخاطر المهنة, ووضع الإجراءات للسلامة لمنع المخاطر, وتقييم إجراءات السلامة المعمول بها وتطويرها وتجديدها.

// انتهى //

11:36ت م

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