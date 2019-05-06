القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علم المملكة العربية السعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.
وذكر بيان للديوان الملكي أنَّ صلاة الجنازة ستقام، الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الأمير تركي بن عبدالعزيز في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.