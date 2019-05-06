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وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل آل سعود

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علم المملكة العربية السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علم المملكة العربية

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود. 

وذكر بيان للديوان الملكي أنَّ صلاة الجنازة ستقام، الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الأمير تركي بن عبدالعزيز في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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