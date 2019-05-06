التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.

ونقلت رويترز، عن مسؤول فلسطيني مُطلع لرويترز، إن “تفاهم وقف إطلاق النار بدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحاً (01.30 بتوقيت غرينتش)”.

وقُتل 25 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب العام 2014.

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وشنّت إسرائيل سلسلة ضربات ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تُسيطر عليه حركة حماس.

وقالت السلطات الفلسطينية في بيان، إنّ الأهداف الإسرائيلية في غزة شملت مقارّ الأمن الداخلي الفلسطيني، فيما تواصلت مساء الأحد عمليات إطلاق الصواريخ والضربات الإسرائيلية.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها أطلقت وابلاً من الصواريخ على مناطق إسرائيلية منها عسقلان وبئر السبع، كما استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة منذ صباح الأحد.