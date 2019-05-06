شكرا لقرائتكم فيديو.. تلاوة عذبة للشيخ الشريم في أول ليالي تراويح رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-06 فيديو.. تلاوة عذبة للشيخ الشريم في أول ليالي تراويح رمضان متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وثق مقطع فيديو تلاوة عذبة لإمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم في أول ليالي تراويح رمضان 1440هـ من المسجد الحرام. Advertisements يذكر أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.









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