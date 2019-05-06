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شاهد بالصور.. زينة رمضان بالطائف تجذب الأنظار
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
تزينت أحياء الطائف بصور القيادة الرشيدة والعقود الملونة والفوانيس الرمضانية؛ ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك والذي يوافق أول أيامه اليوم الاثنين.
ويعتبر هذا الاحتفاء عادة سنوية مع دخول شهر رمضان المبارك، وتبين هذه الأعمال مدى حرص الأهالي على إبراز مظاهر الفرح والسرور بقدوم الشهر الكريم، وذلك من خلال تزيين الشوارع والميادين باستخدام العقود الملونة ومجسمات الزينة المختلفة.
ويشرف على هذه الأعمال مجموعة من شباب أبناء الحي، إضافة إلى إشرافهم على مخيمات إفطار الصائمين التي تنتشر في كافة أحياء المحافظة.
ومن بين هذه الأحياء “حي الريان” حيث تزين الشارع العام للحي بصور القيادة الرشيدة والعقود الملونة ومجسمات الزينة التي تدل على قدوم هذا الشهر الفضيل إضافة إلى كتابة العبارات ورسم الرسومات التي تدل على قدسية هذا الشهر الكريم، مما لفت أنظار عابري الطريق الذين أوقفوا مركباتهم والتقطوا الصور ومقاطع الفيديو لهذه الإبداعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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