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2019-05-06 تنبيه متقدم لأهالي الشرقية من هطول أمطار غزيرة متابعات الخليج 365 - الشرقية حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي المنطقة الشرقية في تنبيه متقدم من تقلبات جوية تشمل ”النعيرية، الزغين، القليب” تمتد إلى الجبيل والدمام والأجزاء المجاورة. Advertisements تتمثل الحالة الجوية في استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ مما تحد من الرؤية الأفقية. وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الاثنين الموافق ٦/٥/٢٠١٩ من الساعة ٩.١٥ للساعة ١٢.٠٠ من نفس اليوم بمشيئة الله.









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