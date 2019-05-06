جمعية ساعد الخيرية تطلق مشروع تفطير الصائمين في عرعر

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - عرعر

تبدأ جمعية “ساعد” الخيرية في عرعر، اليوم، بإطلاق مشروع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي عبر مشروع ” فطرني ولك مثل أجري”.

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وأوضحت الجمعية أنه يتم تفطير أكثر من ألف صائم يوميًا من خلال موقعين في مدينة عرعر, بالإضافة لتوزيع الوجبات على رجال الأمن طول شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجمعية أنه يتم تقديم وجبات إفطار الصائمين يومياً خلال شهر رمضان المبارك للأسر المسجلة وعابر السبيل، حيث ينقسم إلى قسمين القسم الأول “السلة الغذائية” الرمضانية ، وذلك بغرض المساهمة في تفطير الأسر المسجلة بالجمعية عن طريق السلة الرمضانية وكذلك التعاقد مع العديد من المطاعم لتوفير وجبة إفطار ساخنة يومياً لمحتاجيها، والقسم الثاني “تفطير المخيمات” بغرض اغتنام هذا الشهر الكريم بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين من خلال تفطير عابر السبيل.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين، وإعانة الفقراء والمساكين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، ودلالة التجار على الخير وإعانتهم عليه.