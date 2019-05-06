الان تتابع تفاصيل الوظائف النسائية في المؤسسة العامة للحبوب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن وجود وظائف شاغرة للمواطنات على بند الوظائف المؤقتة (الإدارة العامة) يبدأ التقديم عليها اعتباراً من تاريخ 1 /9 /1440هـ الموافق 6/5/2019م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني https://www.sago.gov.sa
أما الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب فهي صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل وكذلك صورة من المعادلة إذا كانت المتقدمة متخرجة من أحد الجامعات الخارجية.
بالإضافة لصورة من السجل الأكاديمي وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد ولن ينظر باي طلب لم تستوفى الوثائق المطلوب أرفاقها .
وسيتم التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحاً يوم الاثنين 8/9/1440هـ الموافق 13/5/2019م من الساعة 12.30 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءاً.
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