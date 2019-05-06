تفاصيل الوظائف النسائية في المؤسسة العامة للحبوب

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تعلن المؤسسة العامة للحبوب عن وجود وظائف شاغرة للمواطنات على بند الوظائف المؤقتة (الإدارة العامة) يبدأ التقديم عليها اعتباراً من تاريخ 1 /9 /1440هـ الموافق 6/5/2019م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني https://www.sago.gov.sa

Advertisements

أما الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب فهي صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل وكذلك صورة من المعادلة إذا كانت المتقدمة متخرجة من أحد الجامعات الخارجية.

بالإضافة لصورة من السجل الأكاديمي وصورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد ولن ينظر باي طلب لم تستوفى الوثائق المطلوب أرفاقها .

وسيتم التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحاً يوم الاثنين 8/9/1440هـ الموافق 13/5/2019م من الساعة 12.30 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءاً.