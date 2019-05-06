قرار نهائي حول رسوم المقيمين بالسعودية 2019 ( رسوم التأشيرات، رسوم الإقامات، رسوم نقل الكفالة ) لعام...

رسوم المقيمين بالسعودية 2019، أصدرت الجوازات السعودية مجموعة من القرارات التى تخص الوافديد وذلك بناء على إستفسارات كثيرة والتى تدور حول رسوم تجديد الإقامة في السعودية لسنة 1440_2019، تلك الرسوم لا شك تشغل عقول كافة المقيمين بعد علمهم بقرار زيادة رسوم المرافقين لهذا العام، الأمر الذي زاد القلق، وذلك لعدم استطاعتهم السداد ولجوئهم إلى الرحيل عن المملكة.

رسوم المقيمين بالسعودية 2019

اصدرت الجوازات مجموعة من القرارات والتي تخص استقدام الزيارات العائلية، ورسوم نقل الكفالة، ورسوم تجديد الاقامة، والتأشيرات وهي كالآتي:

رسوم استقدام الزيارات العائلية

تلك الرسوم تخص الزيارات العائلية للمقيمين وقد وصلت بعد آخر قرار لنحو 2000 ريال سعودي رسوم حكومية وأيضا نحو 2000 ريال رسوم دخول الى المملكة وتدفع فقط مرة واحدة عند دخول السعودية وبذلك يصبح إجمالي المبلغ 4000 ريال سعودي وليس 2000 ويتم إبعاد من دفع هذه الرسوم من قام بأداء الحج والعمرة للمرة الأولى.

رسوم الدخول إلى أراضي المملكة السعودية

أكدت الجوازات بالمملكة العربية السعودية أن تلك الرسوم يتم تحديد قيمتها وفقا لمدة الزيارة وهي الآتي:

عند القيام بزيارة مدتها ستة أشهر يكون المبلغ المستحق 3000 ريال سعودي، وعند القيام بزيارة مدتها عام يكون المبلغ المستحق 5000 ريال سعودي، وعند القيام بزيارة مدتها عامين يكون المبلغ المستحق 8000 ريال سعودي.

رسوم الخروج والعودة إلي السعودية

وسوف يتم تعيين تلك الرسوم بناء على المدة التي يريدها الشخص.

إستخراج التأشيرة كالآتي :

بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة والتي مدتها شهرين يسدد مبلغ 200 ريال سعودي، أما تأشيرة الخروج والعودة ومدتها 6 شهور يسدد مبلغ 600 ريال سعودي، وتأِشيرة الخروج والعودة المتعددة يسدد مبلغ 500 ريال سعودي في مدة 3 أشهر، وفي حالة مد المدة يدفع الشخص 200 ريال عن كل شهر إضافي.

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رسوم تجديد الإقامة في السعودية 1440

وبعد أن قررت الإدارة العامة للجوازات في بيانها التفصيلي لجميع المقيمين بقيمة رسوم تجديد الإقامة في السعودية، أكدت أيضا المملكة على القرار السابق الذي يخص الوافدين، بتقليل مدة الإقامة في المملكة من 6 اعوام إلى 4 أعوام، وأيضا تقليل مدة رخصة الشغل من 6 اعوام 4 أعوام.

رسوم نقل الكفالة للمقيمين 1440

أكدت الجوازات بالسعودية أنه يوجد رسوم اضافية قبل الشروع في نقل الكفالة يجب سدادها، وهى كالتالي: الرسوم التي يتم سدادها للمرة الأولى هى 2000 ريال سعودي، أما للمرة الثانية تكون 4000 ريال سعودي، وللمرة الثالثة تكون 6000 ريال سعودي.

تحديث:

الزيادة في رسوم المغتربين والمرافقين بالمملكة 2019

رسوم تأشيرة الخروج لمرة واحدة وصلت 200 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الخروج لفترة ستون يوما وصلت 100 ريال سعودي لكل شهر إضافي.

وصلت أسعار تأشيرة الخروج والرجوع لفترة تسعون يوما لعدة مرات نحو 500 ريال سعودي، وسوف يسدد الوافد رسوم بنحو 200 ريال سعودي وذلك لكل شهر إضافي.

أسعار تأشيرة المرافقين وصلت 500 ريال سعودي إذا تجاوز عمرة 18 سنة.

وفيما يخص تأشيرة الخروج النهائي فإنها تمنح مجانا.

وافصحت الجوازات بالمملكة العربية السعودية عن عدة قرارات تخص الوافدين في الفترة الماضية بناء على عدة تساؤلات من المقيمين والتي تخص أسعار رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2019 تلك الرسوم والتي شغلت عقول جميع المقيمين بعد علمهم بزيادة قيمة رسوم المرافقين لهذا العام مما زاد القلق لعدم المقدرة على الدفع من المقيمين واللجوء إلى ترك المملكة.

تحديث: صرح “ماجد القصبي” وزير التجارة بالمملكة بأن المملكة تعيد النظر بشأن رسوم الوافدين بالسعودية لسنة 2019 وذلك بعدما تسببت هذه الرسوم في ترك العديد من الوافدين السعودية بسبب غلاء المعيشة.

وقال القصبي أن الوزارة قد فرغت من دراستها المتعلقة بإعادة النظر فيما يخص رسوم الوافدين، كما أكد إلى أن تلك الدرسة ستصب في مصلحة المواطن، وأشار ماجد القصبي عبر أحد البرامج أنه من المنتظر أن يتم الإفصاح عن نتائج تلك الدراسة بعد ثلاثون يوما من الآن.

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