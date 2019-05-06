، في أول أيام رمضان .. الحصيني: حالة ماطرة تتواصل 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - متفاوتة من مكان إلى آخر وتؤثر في مناطق عدة وتصحب بالبرد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ نشوء حالة ممطرة متفاوتة تستمر لمدة 24 ساعة تؤثر في مناطق مختلفة من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع خلال الـ (24) ساعة القادمة من صباح اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم والشرقية والصمان والطائف والباحة وعسير ونجران ومرتفعات جازان وما جاورها مع رياح وغبار.

وأضاف: السحب الرعدية، صباح اليوم الإثنين، ما بين القصيم وحفر الباطن وغرب الدمام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).