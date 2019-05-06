، طقس أول أيام رمضان .. السحب الممطرة تغطي سماء 11 منطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد: ستكون مصحوبة برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.