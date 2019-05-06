، أمريكا تعلن إرسال قوة عسكرية كبيرة لمواجهة إيران بالمنطقة ،

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قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن الولايات المتحدة ترسل مجموعةَ حاملة طائرات وقوةً من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط؛ كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم، أضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردًّا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة المتصاعدة".
وقال: إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني؛ ولكننا مستعدون تمامًا للرد على أي هجوم؛ سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية".
ودخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس؛ في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.
وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدولَ التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو؛ وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.
وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا؛ من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، الذي تستخدم طهران إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة الأسواق من النفط؛ بحيث يحافظ على سعره منخفضًا.
أمريكا تعلن إرسال قوة عسكرية كبيرة لمواجهة إيران بالمنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن الولايات المتحدة ترسل مجموعةَ حاملة طائرات وقوةً من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط؛ كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم، أضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردًّا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة المتصاعدة".
وقال: إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني؛ ولكننا مستعدون تمامًا للرد على أي هجوم؛ سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية".
ودخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس؛ في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.
وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدولَ التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو؛ وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.
وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا؛ من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، الذي تستخدم طهران إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة الأسواق من النفط؛ بحيث يحافظ على سعره منخفضًا.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
10:34 AM
بولتون: سنردّ على أي هجوم من الحرس الثوري أو القوات الإيرانية
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن الولايات المتحدة ترسل مجموعةَ حاملة طائرات وقوةً من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط؛ كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم، أضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردًّا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة المتصاعدة".
وقال: إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني؛ ولكننا مستعدون تمامًا للرد على أي هجوم؛ سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية".
ودخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس؛ في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.
وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدولَ التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو؛ وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.
وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا؛ من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، الذي تستخدم طهران إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة الأسواق من النفط؛ بحيث يحافظ على سعره منخفضًا.
، أمريكا تعلن إرسال قوة عسكرية كبيرة لمواجهة إيران بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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