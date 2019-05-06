3 دول عربية لم يبدأ فيها شهر رمضان اليوم

أفادت مصادر إعلامية عربية، يوم الاثنين، أن هناك ثلاث دول عربية لم يثبت فيها رؤية هلال شهر رمضان 2019 أمس.

وأعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

ويوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين، في 18 دولة عربية، وهي (السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال).

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.