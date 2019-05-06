تطبيق سهل ومجاني يحول الكلام المنطوق إلى نص مكتوب

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يقدم تطبيق “سبيتش نوتس” ميزة تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، ويستهدف التطبيق المستخدمين الذي لا يفضلون الطباعة العادية باستخدام لوحة المفاتيح، أو للمستخدمين الذين يعانون من صعوبات في الطباعة، مثل: الصعوبات الجسدية، أو عدم إتقان الطباعة اليدوية.

ويتسم التطبيق بأنه سهل الاستخدام للإملاء والكتابة معاً، ويتوفر مجاناً، ويعتمد على أكثر التقنيات تطوراً في التعرف على الكلام لتقديم أدق النتائج، ويدعم التطبيق اللغة العربية على نحو جيد.

ويعتمد التطبيق على متصفح كروم، فهو لا يحتاج إلى تنزيل أو تثبيت، ولا حتى للتسجيل.

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ويدعم التطبيق الحفظ التلقائي الذي يحفظ المستندات في الوقت الحقيقي فور أي تغيير، كما يمكن حفظ المستندات على خدمة “غوغل درايف” أو تنزيله كمستند على جهاز الحاسب..، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

وشدد مطورو التطبيق على أنه لا يُخزن أي شيء يقوله أو يطبعه المستخدمون. ولكن كل الكلام الذي يُملى على الخدمة يُرسل إلى محركات غوغل التي تحول الكلام إلى نص للنسخ.

ويتوفر التطبيق مجاناً عبر موقعه على الإنترنت أو التطبيق الخاص بمتصفح كروم أو على نظام التشغيل أندرويد من متجر غوغل بلاي.

