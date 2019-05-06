واتساب يحتفل بشهر رمضان على طريقته الخاصة

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في الآونة الأخيرة، اكتسبت مُلصقات تطبيق التراسل الفوري واتساب أهمية كبيرة بين بعض المستخدمين، ولذلك قرّرت المنصة طرح العديد من المُلصقات التي تتناسب مع المناسبات بشكل عام.

ومع اقتراب شهر رمضان، قد ترغب في اختيار بعض حزم ملصقات الشهر الكريم على منصة واتساب، والتي يمكن استخدامها في إرسال تهنئة للأصدقاء أو للتعبير عن سعادة استقبال الشهر الكريم.

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ولتثبيت ملصقات لرغبات رمضان..، يجب فتح واتساب والنقر على أيقونة الرموز التعبيرية بجانب مساحة الكتابة، ثم الضغط على أيقونة الملصق، ثم النقر فوق أيقونة علامة الجمع لإضافتها ضمن مجموعات الملصقات في المنصة.

وحتى الآن، لا يحتوي واتساب على حزمة ملصقات خاصة لرمضان، ولكن يتم إضافتها وتداولها عبر المستخدمين أنفسهم من خلال المجموعات الكبيرة للملصقات المتوافرة بالتطبيق.

وبدأ واتساب في الاعتماد على الملصقات خلال الأشهر الماضية، وعرض على منصته مجموعات كبيرة منها، وبالأخص تلك التي تتعلق بالمناسبات المختلفة.

