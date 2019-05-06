وظائف بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لحملة البكالوريوس

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أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية توفر وظيفة شاغرة، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بمسمى (طبيب مقيم) لحملة البكالوريوس في الطب البشري مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج..، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– طبيب مقيم (وظيفة واحدة). Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في الطب البشري مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج.

3- ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارٍ المفعول). موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/08/30هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/09/04هـ. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه اضغط هنا





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