

طرابلس 1 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من أجل تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لتجنب أي تأثيرات سلبية على السوق الليبية نتيجة الاعتداء على العاصمة، والاطمئنان لفاعلية ترتيبات التعامل مع ملفي الجرحى والنازحين.

وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع المبعوث الأممي غسان سلامه ، وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة، كما ناقشا الموقف الدولي وموقف مجلس الأمن من هذه الاعتداءات التي تعرض حياة المدنيين والمنطقة بأكملها للخطر والفوضى وتعرقل كل جهود معالجة الأزمة وإنهاء الانقسام.

ورصدت أصداء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على مركز تدريب للجيش في مدينة سبها، وأدانة العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والكيانات الاجتماعية ومشايخ وأعيان ليبيا في الجنوب والشرق والغرب.

وتطرقت إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة كل الأطراف المنخرطة في القتال، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف انواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال.

ونوهت صحف ليبيا إلى دعوة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير آلن بوجيا جميع الأطراف المتصارعة إلى إنهاء إراقة الدماء والدمار والعودة إلى الحوار باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة الحالية.

//انتهى//

07:53ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.