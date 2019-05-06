شكرا لقرائتكم خبر عن تسمية رؤية هيئة تطوير حائل 2030 المرجع الرئيسي لكافة الجهات الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

ألزم الاجتماع الثاني لمجلس هيئة تطوير منطقة حائل كافة الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة اعتبار رؤية المنطقة المرجع الاستراتيجي لجميع الخطط والبرامج التنفيذية المستقبلية في كافة المجالات التخطيطية، والاقتصادية، والعمرانية، والبيئية، والاجتماعية لمنطقة حائل.

جاء ذلك خلال عقد مجلس هيئة تطوير منطقة حائل بقصر أجا اليوم اجتماعه الثاني لمجلس الهيئة لعام 1440هـ, برئاسة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة.

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واطلع أمير المنطقة مع أعضاء المجلس على آخر المستجدات في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير لمنطقة حائل والبناء المؤسسي للهيئة بهدف وضع رؤية شاملة لمنطقة حائل، وإعداد برامج استراتيجية لقيادة التنمية الحضرية في المنطقة، ووضع التصورات والتوجهات المستقبلية لها، في إطار منظومة العمل الوطني والاستفادة من التجارب الإقليمية، وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، واعتبار رؤية المنطقة المرجع الاستراتيجي لجميع الخطط والبرامج التنفيذية المستقبلية في كافة المجالات التخطيطية، والاقتصادية، والعمرانية، والبيئية، والاجتماعية لمنطقة حائل.

واطلع المجلس على نتائج مرحلة تشخيص وتقييم الوضع الراهن للمنطقة من خلال تقييم القطاعات المستهدفة في الرؤية والتوجه الاستراتيجي (التركيبة السكانية والجوانب الاجتماعية، الجوانب الاقتصادية، والثقافة والتراث، والبنية التحتية والتخطيط العمراني، والحوكمة في منطقة حائل) وأشار العرض لمنهجية العمل التي شملت زيارة كافة محافظات المنطقة وعقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية، وعقد ورش عمل مركزة تم خلالها مناقشة قطاعات التنمية.

وأُعلن من خلال العرض عن الانتهاء من مرحلة إعداد الرؤية والركائز الاستراتيجية، بالاعتماد على أربعة مدخلات رئيسية في تحديد الرؤية والركائز الاستراتيجية لمنطقة حائل والتي شملت ( تشخيص الوضع الراهن ، ورؤية المملكة 2030 ، والتجارب المماثلة ، والرؤى والأفكار التي طرحها الشركاء والجهات ذات العلاقة ).

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة أعلنت قبل 216 ساعة عبر حساب إمارة المنطقة الرسمي، أنها ناقشت ثلاث مواضيع اقتصادية منها ما يتعلق بمطار حائل الدولي ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية ومدى الإستفادة من المواد الخام الموجودة بالمنطقة والمستثمرة من الشركات بإقامة صناعات محلية وذلك تمهيداً لإعداد توصيات وعرضها بجلسات المجلس القادمة برغم من إدراج برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مطار حائل ضمن الـ5 مطارات و 2000 كيلومتر من السكك الحديدية، بعد توقيع عقود بأكثر من 200 مليار ريال خلال فعاليات تدشين انطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، و سيجذب البرنامج ١.٦ تريليون ريال من الاستثمارات ، وتعد المطارات ضمن الخدمات اللوجستية ، و إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، حيث ستتضمن مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي، و60 مبادرة واستثمارات تفوق 135 مليار ريال.