شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء المهنئين بشهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، فيصل بن تركي بن عبدالله، و الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، و الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، و الأمير سلطان العبدالله الفيصل، و الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، و الأمير متعب بن سعود بن سعد، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير عبدالله بن فهد بن محمد، و الأمير نواف بن سعود بن سعد، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، و الأمير عمرو بن محمد الفيصل، و الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن سعد بن محمد،

و الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن خالد بن عبدالله، و الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، و الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، و الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، و الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، و الأمير تركي بن عبدالله بن سعود، و الأمير خالد بن سعود بن خالد، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، و الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالأله بن عبدالعزيز.