السعودية اليوم / بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لهدنة إنسانية في طرابلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



طرابلس 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

قدمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التهنئة لعموم الليبيين بحلول شهر رمضان المبارك، داعية كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملاً بروح المناسبة كما باتفاقية حقوق الانسان، لهدنة إنسانية

مدتها أسبوع تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال.

ودعت البعثة كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة، كما تدعوها للبدء بتبادل الأسرى والجثامين، وهي على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم لذلك.

// انتهى //

04:13ت م

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