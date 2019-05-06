سياسي / بينداروفيسكي يفوز برئاسة مقدونيا الشمالية بنسبة 66ر51 %



سكوبيه 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

فاز ستيفو بنداروفيسكي، المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، برئاسة مقدونيا الشمالية في جولة الإعادة التي جرت اليوم.

وحصل بنداروفيسكي البالغ من العمر 56 عامًا على 66ر51 % من الأصوات، متفوقًا على مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدوني ( فيمرو ) القومي جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا التي حصلت على 73ر44 %، بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 61ر3 % من إجمالي الأصوات.

وأجريت جولة الإعادة بعد عدم حصول أي مرشح على عدد كاف من الأصوات للفوز المباشر في الجولة الأولى من التصويت قبل أسبوعين.

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04:03ت م

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