رياضي / الأخضر الشاب يكسب نيجيريا ودياً استعداداً لكأس العالم



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد النمساوي لكرة القدم، ضمن معسكر "الأخضر" الشاب في مدينة "باد فالترسدورف"، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وافتتح لاعب خط الوسط خالد الغنام الأهداف في الدقيقة 56 من مجريات الشوط الثاني، ليتمكن منتخب نيجيريا من تعديل النتيجة بعد 10 دقائق من هدف الأخضر، وفي الدقيقة 78 راوغ لاعب خط الوسط حامد الغامدي المدافعين ليسدد بعدها كرة هوائية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك منتخب نيجيريا معلنةً عن تقدم "الأخضر" الشاب بهدفين مقابل هدف.

ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، ومهند الشنقيطي، وخليفة الدوسري، وحسان تمبكتي، وحازم الزهراني، وإبراهيم محنشي، وفرج الغشيان، وفراس الغامدي، ويحيى النجعي، وخالد الغنام، وتركي العمار.

ويعاود المنتخب السعودي غدًا تدريباته ضمن معسكره في النمسا، قبل مواجهة منتخب كولومبيا وديًا الأربعاء المقبل، في إطار المرحلة الرابعة من الإعداد للمونديال.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت في فبراير الماضي وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري.

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