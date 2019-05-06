السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



عرعر 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة - أيدها الله - .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة اليوم، أصحاب المعالي والفضيلة, ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، , ومشايخ القبائل ورجال الأعمال, وجمع غفير من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

01:30ت م

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عرعر 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .وسأل سموه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة - أيدها الله - .جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة اليوم، أصحاب المعالي والفضيلة, ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، , ومشايخ القبائل ورجال الأعمال, وجمع غفير من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //01:30ت م0311

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