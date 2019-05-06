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2019-05-06 أمير الشمالية يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام متابعات الخليج 365 - واس وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وتضمن توجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة، لإنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.









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