شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "واس" (جدة) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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