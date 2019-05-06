السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
على الرغم من جاهزية مشروع أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات بالشرق الأوسط في العاصمة المقدسة، إلا أنه ينتظر موافقة الدفاع المدني من أجل البدء في تشغيله بشكل رسمي، وفق معلومات حصلت عليها «مكة».
في المقابل أوضح مسؤول في إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن إدارته لا تمانع في تشغيل أي منشأة سواء كانت مواقف ذكية أو خلافها اكتملت فيها الاشتراطات الخاصة بالجانب الوقائي كافة، وجرى التحقق من جميع معايير السلامة فيها.
وتتميز المواقف الذكية بأنها تحتوي على بوابات عدة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آليا وإيداعها بالمكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة.
مشروع مجمع المواقف الذكية يضم
- 540 موقفا داخل مبنى مكون من 13 طابقا
- قرب مقابر المعلاة بحي السليمانية
- يبعد عن المسجد الحرام كيلومترا واحدا
- 90 ثانية مدة تسلم السيارة
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل أكبر مواقف ذكية في مكة مرهون بموافقة "المدني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.