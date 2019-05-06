تشغيل أكبر مواقف ذكية في مكة مرهون بموافقة "المدني"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

على الرغم من جاهزية مشروع أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات بالشرق الأوسط في العاصمة المقدسة، إلا أنه ينتظر موافقة الدفاع المدني من أجل البدء في تشغيله بشكل رسمي، وفق معلومات حصلت عليها «مكة».

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في المقابل أوضح مسؤول في إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن إدارته لا تمانع في تشغيل أي منشأة سواء كانت مواقف ذكية أو خلافها اكتملت فيها الاشتراطات الخاصة بالجانب الوقائي كافة، وجرى التحقق من جميع معايير السلامة فيها.

وتتميز المواقف الذكية بأنها تحتوي على بوابات عدة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آليا وإيداعها بالمكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة.

مشروع مجمع المواقف الذكية يضم