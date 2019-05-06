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محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
03:28 AM
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
، الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود ،
المصدر : الخليج 365
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