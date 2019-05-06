توجيه بمضاعفة الجهود لبرنامج التوطين في محايل

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

وجه وكيل محافظة محايل المكلف، يحيى بن محمد العاصمي، بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن؛ إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر.

جاء ذلك خلال ترأس العاصمي، اجتماع لجنة توطين الوظائف بالمحافظة بحضور مدير فرع مكتب العمل بالمحافظة سلطان الزيادي ورئيس لجنة التوطين بالمحافظة أحمد بن عمر الفاهمي.

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وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض تقرير برنامج التوطين الموجهة لمحافظة محايل والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل، وما تم تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسبة البطالة.

وأشاد وكيل المحافظة بالدعم السخي الذي يجده متابعات الخليج 365 والإنجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات، ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة العمل وغيرها من البرامج، سائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

من جهة أخرى، زار وكيل المحافظة المراكز التجارية والأسواق والتقى بعدد من الشباب والفتيات والمراكز التجارية، وأكد على أهمية معالجة بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجههم أثناء أداء عملهم، وتسهيل مهمتهم في ذلك ومراقبة تلك الأسواق.