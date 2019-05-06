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شكرا لقرائتكم تعرف على موعد أذان الفجر في الرياض أول أيام رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على موعد أذان الفجر في الرياض أول أيام رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
اقترب موعد أذان الفجر في الرياض؛ حيث يؤذن في تمام الساعة 3:49 صباح اليوم الاثنين.
ومن المعروف أنه عند سماع أذان الفجر لابد أن يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب استعدادًا لصيام يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك.
وأعلنت المحكمة العليا أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.
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