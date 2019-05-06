فيديو.. صحافة بلا حدود : السياحة في تركيا خطر قاطعوها

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر مركز صحافة بلا حدود، السياح السعوديين والأشقاء الخليجيين والعرب من السياحة في تركيا؛ لانعدام الأمن وتعالي نسب الجريمة.

ونقل المركز عن عدة تقارير إعلامية تؤكد خطورة الوضع في تركيا بالنسبة إلى السعوديين والخليجيين، مشددًا على أنه من المهم مقاطعة السياحة التركية لخطرها.

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وأكدت تقارير أن السياحة في تركيا ما هي إلا نصب واحتيال مع ابتزاز وتهديد للسياح خاصةً السعوديين والخليجيين، حيث تم سرقة 154 جوازًا سعوديًّا في 9 أيام فقط، كما ألغت مكاتب سياحية رحلاتها إلى هذه الدولة لانعدام الأمن.

كما ينصح الخبراء جميع السياح بعدم المخاطرة بحياتهم بالسفر إلى تركيا، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية في اعتقال كل من ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.

ومن أكثر التناقضات في الحالة التركية بشأن التعامل مع السياح، ادعاء نظامها أن السائح غير مطالب بتأشيرة، ثم العودة مرة أخرى والمطالبة بتأشيرة للدخول خاصة للسائح السعودي، ليتأكد فيما بعدُ أن التأشيرة شرط للدخول إلى تركيا.