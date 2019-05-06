2019-05-06

أسعار الأغنام في تبوك بين 900 إلى 1400 ريال فما أسباب التباين؟

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تباينت أسعار الأغنام في سوق تبوك المركزي بشكل لافت للنظر، بعد جولات نفذتها الجهات الرقابية على السوق، وأصبح المتحكم بالسوق هو التاجر في ظل كثرة الطلب وقلة العرض.

ورصدت “متابعات الخليج 365“، خلال جولة في سوق الأغنام، تباين الأسعار بين أنواع الأغنام، حيث تراوحت أسعار النعيمي بين ألف إلى 1350 ريالًا، فيما وصل سعر الحري إلى 1100 ريال، فيما بقي السواكني على 900 ريال، والنجدي 1400 ريال، كما وصلت أسعار التيوس والماعز إلى سقف 900 ريال.

وأرجع عبدالرحمن الرويلي- تاجر أغنام- هذه الأسعار إلى قلة المعروض من الأغنام؛ بسبب وجود أصحاب الحلال في المراعي الخضراء على حد تعبيره.

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أما سليم العطوي- تاجر أغنام- فرأى أن ارتفاع الأسعار نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف من جهة، وعدم وجود أغنام تأتي من خارج المنطقة كالعادة في مثل هذه المواسم.

وبين خالد البلوي وفيصل العنزي بأنهما مضطرون للرضوخ إلى هذه الأسعار؛ لأن هذه هي الأسعار المسيطرة على السوق، وهم مقبلون على شهر رمضان ويجب وجود اللحوم على السفرة الرمضانية.

ورصدت “متابعات الخليج 365” مستهلكين اتجهوا للشراء من الملاحم والتي تبيع اللحوم بأشكال مجزئة، سواء كان بالكيلو أم بربع أو نصف ذبيحة بأسعار يعتبرها المستهلك مقبولة نوعًا ما.

كما رصدت إزالة بلدية المنطقة الشبوك الموجودة بساحة منطقة بيع الأغنام والتي عدتها الأمانة شبوك مخالفة، فيما تم رصد قيام الأمانة برش حظائر الأغنام بالمبيدات، فيما تم خلو السوق من العمالة الوافدة، والتي كانت في السابق مسيطرة على عمليات البيع والشراء.