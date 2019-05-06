شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان مغرداً : رمضان يبعث في نفوسنا التسامح والرحمة والتعاضد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عموم المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير على جميع المسلمين والعالم أجمع. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عموم المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير على جميع المسلمين والعالم أجمع. وقال الملك سلمان في تغريدته عبر حسابه في «تويتر» أمس (الأحد): «نحمد الله أن بلَّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد».



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