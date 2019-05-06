شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى اتصالات تهنئة برمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا أمس، من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس العراقي برهم صالح، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لملك البحرين على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.

وبادل الملك سلمان، ملك الأردن التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره له على ما عبر عنه ، داعياً الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

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كما بادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس المصري التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما أعرب الملك عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.

كما أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من الخير والبركات.

وشكر الملك سلمان ولي عهد الكويت على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.