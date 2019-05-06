شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: الإثنين غرة رمضان.. المحكمة العليا: ثبوت رؤية الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الديوان الملكي أن اليوم (الإثنين) هو الأول من رمضان المبارك.

وأصدر الديوان بيانا أمس، أورد فيه قرار المحكمة العليا، رقم (120/هـ) وتاريخ 30/8/1440، التي أكدت أنها عقدت جلسة مساء الأحد 30 من شعبان حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناءً عليه ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم الإثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440.

ورفعت المحكمة العليا التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحكومة وشعب السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، سائلة الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينهم ويعلي كلمته.