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بدر بن سلطان يهنئ الملك وولي العهد بحلول رمضان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: «يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، سائلاً الله عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يعيده على بلادنا والأمة الإسلامية باليُمن والبركات».

وفي برقية لولي العهد قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة: «يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله لسموكم الكريم مزيداً من التقدم والازدهار، وأن يعيده على بلادنا والأمة الإسلامية باليُمن والبركات».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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