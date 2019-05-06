إطلاق سراح 600 سجين في مكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أطلقت إدارة سجن منطقة مكة المكرمة سراح أكثر من 600 سجين في مختلف محافظات المنطقة، إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز تم إطلاق سراحهم. وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

أطلقت إدارة سجن منطقة مكة المكرمة سراح أكثر من 600 سجين في مختلف محافظات المنطقة، إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز تم إطلاق سراحهم. وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

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