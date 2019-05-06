شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات بيع حليب الإبل في بحرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع اللجنة المشكلة من وزارة الصحة ومحافظة وبلدية وشرطة بحرة جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، تم خلالها إزالة عدد من حظائر الإبل الواقعة في محافظة بحرة ومصادرة كميات من الحليب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن هذه الجولات تأتي سعياً للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سببا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان وعلى رأسها الحمى المالطية «البروسيلا»، العطيفة، الليستريا والسالمونيلا، مسببة الإسهال والقيء والتشنج والحمى، مبينا أن الحليب يعتبر وسطاً ممتازا لتكاثر الميكروبات، خصوصا المرضية.