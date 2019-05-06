شكرا لقرائتكم خبر عن 6350 محطة 4G و2710 نقاط «واي فاي» لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن استعداداتها لخدمة زوار الحرمين الشريفين لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ، مؤكدةً جاهزية شبكات مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين بكفاءة وجودة عالية.

وأفادت الهيئة بأن عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع في الحرم المكي بلغ 525 محطة، وفي مكة المكرمة 3566 محطة، فيما بلغ عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع في الحرم المدني 293 محطة، وفي المدينة المنورة 1966 محطة.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على توفير 1256 نقطة وصول في مكة المكرمة، بالإضافة إلى 1454 نقطة وصول في المدينة المنورة، مؤكدة أنها تعمل على تسخير جميع الإمكانات والجهود في سبيل تيسير حصول ضيوف الحرمين الشريفين على أفضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك، والتعاون مع كل الجهات المعنية بذلك، بما يشمل وجود أكثر من 674 منفذ بيع للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، موزعةً على الحرمين المكي والنبوي، ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة للتنسيق المستمر مع الأجهزة الحكومية المسؤولة عن خدمة ضيوف الرحمن.