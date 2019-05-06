شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 10 ملايين م3 من المياه لتغطية «طلب الصيف» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك وموسم صيف العام الجاري 1440هـ، وباتت جاهزة لضخ وتوزيع نحو 10106384 متراً مكعباً يومياً في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي وزوار المناطق خلال شهر رمضان والصيف، اللذين عادة ما يشهدان ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن الشركة استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مبيناً أن الخطة تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

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وأشار إلى أن كميات المياه التي ستوزعها الشركة ستكون حسب المناطق، إذ سيتم ضخ 3070000 متر مكعب إلى منطقة الرياض، و2350000 متر مكعب إلى منطقة مكة المكرمة، و800 ألف متر مكعب إلى منطقة المدينة المنورة، و476 ألف متر مكعب إلى منطقة القصيم، و205 آلاف متر مكعب إلى منطقة تبوك، و192500 متر مكعب إلى منطقة حائل، و88484 مترا مكعبا إلى منطقة الحدود الشمالية، و150400 متر مكعب إلى منطقة الجوف، و284 ألف متر مكعب إلى منطقة عسير، و255 ألف متر مكعب إلى منطقة جازان، و85 ألف متر مكعب إلى منطقة نجران، و100 ألف متر مكعب إلى منطقة الباحة، فيما خصصت للمنطقة الشرقية 2050000 متر مكعب.

ولفت إلى رفع الشركة لكميات المياه هذا العام بما يقارب 139 ألف متر مكعب عن العام الماضي، منوهاً بحرص الشركة على التأكد من جاهزية مراكز خدمة العملاء التي تتولى مهام استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة.

وبين الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء، والتي تعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتا إلى أن خطة موسم صيف هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة «الأشياب» ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.