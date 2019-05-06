شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تأهيل 40 موظفاً لاستخدام منصة «بياناتي الوظيفية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نظَّم فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أمس (الأحد)، ورشة عمل استهدفت منسوبي أمانة محافظة جدة بعنوان «بياناتي»، بالتنسيق مع إدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية في الأمانة، بحضور عدد من المختصين في الأقسام ذات العلاقة.

وتأتي الورشة انطلاقاً من مبادرة وزارة الخدمة المدنية لتحديث بيانات موظفي القطاعات الحكومية، لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين في جهاتهم، وإنجاز جميع عمليات الموارد البشرية من خلال منصة «بياناتي الوظيفية»، إحدى خدمات الوزارة الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، في حين أهلت الأمانة 40 موظفاً من منسوبيها لاستخدام منصة «بياناتي الوظيفية» ونشر المعرفة بين الإدارات، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية والتعريفية بأهمية الخدمة.

من جهة أخرى، وقع أمين محافظة جدة صالح التركي، بمقر الأمانة أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة بن زومة يمثلها الدكتور راشد بن محفوظ بن زومة، بهدف تطوير وتأهيل حديقة الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة بحي السلامة، التي تقع على مساحة 7700 متر مربع.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من اهتمام أمانة محافظة جدة بالمناطق المفتوحة والحدائق العامة، لاسيما المواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تطويرها وتنميتها.