شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: 77 ألف رحلة و16.8 مليون مقعد خلال صيف 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

بدأت الخطوط السعودية تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية في تاريخها من خلال خطة إستراتيجية لموسم الصيف الذي يمثِّل ذروة التشغيل لعام 2019، يشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان، وعيد الفطر والحج، وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

وتتضمن الخطة تشغيل أكثر من 77 ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من 16.8 مليون مقعد، وتشغيل رحلات مباشرة إلى 3 وجهات دولية، ووجهتين بتشغيل منتظم وهما مراكش وأثينا، والوجهة الثالثة موسمية «ملقا».

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وخصصت «السعودية» خلال فترة الخطة التي تستمر 123 يوما، أكثر من 7.74 مليون مقعد للقطاع الداخلي عبر 44246 رحلة بين مختلف مناطق المملكة، فيما بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من 9.343 مليون مقعد من خلال 33 ألف رحلة إلى 70 وجهة دولية، وذلك بمعدل يومي للرحلات يصل إلى أكثر من 627 رحلة يومياً للقطاعين الداخلي والدولي، سعتها المقعدية تبلغ أكثر من 136.7 ألف مقعد يومياً.

واستعرض مدير عام الخطوط، المهندس صالح الجاسر، جاهزية المؤسسة ومجموعة شركاتها الخطة الإستراتيجية لذروة الموسم في اجتماع تنفيذي بمقر العمليات الأسبوع الماضي، بحضور رؤساء شركات المؤسسة الناشئة عن التخصيص وقيادات القطاعات التشغيلية.

ووجه الجاسر في نهاية الاجتماع رؤساء القطاعات التشغيلية والشركات المساندة، بالتواجد ميدانياً مع زملائهم الموظفين خلال أوقات الذروة، وتقديم الدعم والمساندة لهم لضمان سير العمليات التشغيلية بمرونة وانسيابية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف «السعودية» في هذه الأوقات.