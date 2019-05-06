شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع الحسن بالا آفاق التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الأحد) رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون خصوصا في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل مساء أمس الأول (السبت) إلى جدة قادماً من الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عند باب الطائرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال الملك سلمان بصالة المطار عدد من الأمراء، والعلماء والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين الأمراء: المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين عبدالإله بن عبدالعزيز، وخالد بن فهد بن خالد، ومنصور بن سعود بن عبدالعزيز، وطلال بن سعود بن عبدالعزيز، وخالد بن سعد بن فهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وفهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وسطام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وراكان بن سلمان بن عبدالعزيز. كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.