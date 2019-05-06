شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشدد على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أهمية توفير كُل سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي يرافقه عدد من القيادات الأمنية، حيث استمع إلى نبذة عن خطط الجهات الأمنية في رمضان التي سيتم تنفيذها في العاصمة المقدسة والرامية لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان.

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من جهة ثانية، كرّم الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة عدداً من طالبات دار الحكمة ترافقهن مديرة الجامعة الدكتورة سهير القرشي، بمناسبة تحقيقهن مراكز متقدّمة في مسابقة المحكمة الصورية العالمية التي أقيمت بلاهاي.

وهنأ الفيصل الطالبات المتميزات بما حققن من إنجاز متمنياً لهن التوفيق والنجاح.

وكانت الطالبات قد تأهلن للمسابقة من بين 64 فريقاً وتغلبن على 312 جامعة حول العالم حيث قدمن قضايا كما لو كانوا محاميات محترفات وممارسات للقانون وذلك في مجال التحكيم التجاري الدولي واستطعن تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال.