الجبير يبحث مع سفير العراق سبل تعزيز العلاقات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (الأحد) مع سفير جمهورية العراق لدى المملكة السيد قحطان الجنابي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (الأحد) مع سفير جمهورية العراق لدى المملكة السيد قحطان الجنابي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية سعيد سويعد.



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