شكرا لقرائتكم خبر عن قمة القيادة المسؤولة: للسعودية دور حيوي في حفظ السلام العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أكدت قمة القيادة المسؤولة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة أمس (الأحد)، بحضور كبار القيادات الدينية من مختلف الأديان وعدد من كبار المفكرين والسياسيين والحقوقيين الحكوميين والأهليين حول العالم وعدد من منسوبي الأمم المتحدة، دور السعودية المحوري في حفظ الوئام والسلام العالمي، وأهمية مركزية القيادة الروحية لها وثقلها العالمي باعتبارها القائد والملهم الروحي للعالم الإسلامي، ومن هنا جاء عقد الرهان الكبير على مواقفها السياسية والاقتصادية.

ودعت القمة إلى مواجهة خطاب الكراهية حول العالم وحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في كلمته، أن جميع الأسوياء يدركون أن خطاب التطرف له نهاية مؤلمة سواء كان مدفوعا بتشدد ديني أو كراهية ضد الآخرين لأسباب دينية أو إثنية أو لمصالح سياسية، وأن مكاسبه السريعة إنما هي مكاسب خادعة، وأن التاريخ يُعلمنا بأن السجال السلبي سواء كان دينيا أو فكريا أو إثنيا أو سياسيا أو غير ذلك هو بذرة شر ترتد على الجميع بالخسارة، وفي كثير من الأحيان بالفواجع المؤلمة، وهل تَعْتقد الأفكار الإرهابية وهي تقوم مثلا بعمليات انتقام متبادل أن أيا منها سيكون رابحا ومنتصرا.

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وبين أن احترام وجود الأديان وأتباعها عنصر مهم في سلامها وتعايشها وأن التكتلات الدينية والمذهبية والثقافية بعزلتها السلبية ومحاولة فرضها أفكارها وثقافتها ورفض حق غيرها في الوجود تعد إقصاء يصنف ضمن دائرة الكراهية والطائفية والمعاداة، وأن مثل هذه الأفكار السلبية أوجدت التطرف بكافة أنواعه ومن ذلك تيار اليمين المتطرف في بعض الدول.

ولفت العيسى إلى أن كل حالة من حالات التطرف الديني أو الفكري أو السياسي تمثل تهديدا لسلام عالمنا أيا كانت درجة ذلك التهديد، فالتطرف المثير لوئام الدولة الوطنية، أو العابر للحدود يحمل في جنباته شرا يتزايد مع الوقت من خلال تأثيره على العواطف المجردة عن الوعي أو من خلال مواجهته السلبية بواسطة التطرف المضاد.

وتناول العيسى مفهوم القيادة، وقال إن القيادة المسؤولة تعني القوة والأمانة، ومن الأمانة عدم ممارسة أي أسلوب من أساليب النفعية على حساب القيم الإنسانية المشتركة، مضيفا أن القيادة المسؤولة تعني الانفتاح على الآخرين ومواجهة التحديات بثقة وتفاؤل والسعي دوما لإيجاد الحلول بأقل التكاليف وأقل المخاطر.

على القادة الدينيين التضامن مع الغير واحترام الأديان

تحدث الشيخ العيسى عن القيادة الدينية، التي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أهم ما يتطلبه عَالَمُ اليوم في وئامه وسلامه، ومن ذلك مواجهة خطاب الكراهية وكافةِ نظريات التطرف الديني أو الإثني المفضي للعنف أو الإرهاب مع تعزيز المناعة الفكرية لدى الجميع وخصوصا الشباب عبر مراكز التأثير الروحي التي يتمتع بها القادة الدينيون، وذلك أن الفكر المتطرف والإرهاب المتصل بالجانب الديني لم يقم على قوة عسكرية ولا كيان سياسي، وإنما على تدين أخذ بخيار الأيديولوجيا المتطرفة، وهنا نُفرق بكل وضوح بين الدين والتدين، وبناء عليه نقول إنه ليس هناك دين في أصله متطرف ولكن لا يخلو دين من وجود متطرفين ينتسبون إليه.

ودعا القادة الدينيين أن يضعوا برامجَ عملية معلنة لمواجهة تلك المخاطر والتهديدات في المجتمعات التابعة لها روحياً، كما عليها من جانب آخر أن تتضامن مع غيرها في تنفيذ مهمات تشمل مشتركات الجميع، وأن تحترم وجود الأديان كافة في جميع مشاريعها الإنسانية.