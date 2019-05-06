91 % من السعوديات لا يمارسن الرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء أن 91% من النساء السعوديات لا يمارسن أي نشاط رياضي بشكل منتظم، وأن إجمالي الإناث اللاتي يتريضن لـ150 دقيقة أو أكثر أسبوعيا من البالغات، 15 سنة وأكثر، لا يتجاوز 8.90% من إجمالي السعوديات.

وأكدت الهيئة في مسح شمل 26 ألف أسرة من 13 منطقة إدارية بالمملكة لعام 2018 أن نسبة الممارسين السعوديين «ذكورا وإناثا» للنشاط الرياضي في المملكة «150 دقيقة فأكثر في الأسبوع» والبالغين 15 سنة فأكثر بلغت 18.99% من إجمالي السعوديين، في حين أن نسبة غير الممارسين السعوديين وصلت إلى 81%.

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سعوديات يتريضن 150 دقيقة وأكثر أسبوعيا

من 20 إلى 24 سنة 10.73 %

من 25 إلى 29 سنة 10.18 %

65 سنة وأكثر 2.80 %